Спецпроекты

Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip

Интернет E-commerce

Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использовать логистические технологии сервиса «Яндекс Go» для доставки товаров.

«Яндекс Go» станет первым провайдером экспресс-доставки, услуги которого станут доступны всем интернет-магазинам, использующим платформу ApiShip. Подключенные к ней компании электронной торговли, выбирая доставку «Яндекс Go», решат задачи оперативной — в течение 2-3 часов — отправки срочных заказов покупателям.

Чтобы воспользоваться сервисом «Яндекс Go», компаниям, уже интегрированным с ApiShip, нужно заключить договор, получить ключи доступа и провести несложную настройку в личном кабинете.

Легкая интеграция — одно из преимуществ ApiShip. Для нее интернет-магазину не нужно нанимать дополнительного программиста или разработчика. Используя единый стандарт API или готовые модули, каждая компания электронной коммерции при подключении к ApiShip, получает пакет готовых решений по организации логистики и доступ к услугам «Яндекс Go» и еще 36 логистических партнеров платформы.

Сервис «Яндекс Go», благодаря интеграции с платформой ApiShip, предоставит интернет-магазинам способ организации доставки, который поможет развитию их бизнеса.

«Мы рады сотрудничеству с сервисом Яндекс Go, благодаря ему у наших клиентов появился оператор экспресс-доставки заказов. ApiShip — ИТ- платформа, где интернет-магазины находят подходящие службы доставки. И обеим сторонам выгодны наши стандартизированные решения: так у каждой компании будет меньше затрат на интеграцию и больше возможностей для управления доставкой», — сказал Дмитрий Хомяков, генеральный директор компании ApiShip.

Другие материалы рубрики

«Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

После внезапного маневра Tesla на $1,5 млрд биткоин рванул вверх на 20%

Amazon под угрозой увольнения загнала работников на десятичасовые ночные смены

РФПИ выкупил долю в российском AliExpress. Он забрал почти 8% у китайцев

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам