Сервис доставки «Яндекс Go» стал доступен в интеграторе ApiShip

Сервис «Яндекс Go» начал сотрудничество с платформой ApiShip, которая занимается интеграцией услуг для электронной коммерции. Теперь более 11,7 тыс. компаний, подключенных к ApiShip, смогут использовать логистические технологии сервиса «Яндекс Go» для доставки товаров.

«Яндекс Go» станет первым провайдером экспресс-доставки, услуги которого станут доступны всем интернет-магазинам, использующим платформу ApiShip. Подключенные к ней компании электронной торговли, выбирая доставку «Яндекс Go», решат задачи оперативной — в течение 2-3 часов — отправки срочных заказов покупателям.

Чтобы воспользоваться сервисом «Яндекс Go», компаниям, уже интегрированным с ApiShip, нужно заключить договор, получить ключи доступа и провести несложную настройку в личном кабинете.

Легкая интеграция — одно из преимуществ ApiShip. Для нее интернет-магазину не нужно нанимать дополнительного программиста или разработчика. Используя единый стандарт API или готовые модули, каждая компания электронной коммерции при подключении к ApiShip, получает пакет готовых решений по организации логистики и доступ к услугам «Яндекс Go» и еще 36 логистических партнеров платформы.

Сервис «Яндекс Go», благодаря интеграции с платформой ApiShip, предоставит интернет-магазинам способ организации доставки, который поможет развитию их бизнеса.

«Мы рады сотрудничеству с сервисом Яндекс Go, благодаря ему у наших клиентов появился оператор экспресс-доставки заказов. ApiShip — ИТ- платформа, где интернет-магазины находят подходящие службы доставки. И обеим сторонам выгодны наши стандартизированные решения: так у каждой компании будет меньше затрат на интеграцию и больше возможностей для управления доставкой», — сказал Дмитрий Хомяков, генеральный директор компании ApiShip.