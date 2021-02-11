Спецпроекты

КРОК проведет Demo Lucky Day 18 февраля

Бизнес

18 февраля КРОК проведет Demo Lucky Day: итоговое мероприятие седьмого набора Акселератора.

Будут представлены 11 партнеров-разработчиков, чьи решения вошли в продуктовый портфель компании за период пандемии. Основатели поделятся кейсами внедрения в крупнейшие компании России и мира, в том числе в финансовых и страховых организациях, Oil&Gas, FMCG и ритейле.

Программа мероприятия:

17:00 -17:15 - Сбор гостей, интервью с экспертом рынка

17:15 - 18:45 - Pitch-сессия стартапов

18:45 - 19:15 - Сбор обратной связи, ответы на вопросы, нетворкинг с коллегами и командой акселератора

Целевая аудитория:

Мероприятие будет интересно IT-директорам, директорам по инновациям, директорам по производству и операционным директорам.

КРОК — один из лидеров российского рынка ИТ, реализует проекты в 42 странах мира. В 2018 году создан Акселератор, который помогает зрелым стартапам быстрее выходить на сложные проекты с крупными компаниями. В рамках Demo будут представлены такие проекты, как система управления тестированием разработки, интеллектуальная система подбора персонала, сервис для создания бизнес-процессов продаж в AmoCRM, роботы-манипуляторы для производства и еще 7 полезных решений!

Трансляция пройдет в открытом формате, Demoday смогут посетить все желающие - узнать о новых разработках и примериться для участия в следующем акселераторе. Мы уверены, что Demoday принесет не только удачу клиентам, но и реальную пользу!

Подробности и регистрация.

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