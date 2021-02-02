«Ростелеком» разработал геоинформационную систему для агропромышленного комплекса Удмуртии

По заказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики «Ростелеком» создал геоинформационную систему на базе собственной геоаналитической платформы «РусГИС». Разработка поможет ведомству оперативно получать информацию о состоянии сельскохозяйственных угодий региона и более эффективно контролировать их использование.

Технологическое решение позволяет выявлять участки произрастания борщевика, контролировать темпы сбора урожая, вести реестр пасек, пастбищ и пашен. Работники сельхозпредприятий смогут самостоятельно вносить изменения в базу данных и формировать отчетность, а сотрудники ведомств — анализировать полученную информацию.

«Мы разработали многофункциональное отраслевое решение, которое помогает региональному министерству автоматизировать работу аграрного сектора и дает целостную картину о состоянии сельского хозяйства в Удмуртии. Это значимый этап на пути к цифровизации региона, в которой “Ростелеком” играет ключевую роль», — сказал директор филиала в Удмуртской Республике «Ростелекома» Сергей Тульчинский.

«Геоинформационная система “Ростелекома” помогает нам повысить эффективность управления агропромышленным комплексом Удмуртской Республики. Вся информация аккумулируется на одном ресурсе и постоянно обновляется. Это очень удобно. На основе аналитических данных стало проще формировать отчетность, выявлять проблемные места и оперативно отвечать на запросы граждан», — отметила министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова.

Геоаналитическая платформа «РусГИС» — разработка компании «Ростелеком». Программный продукт позволяет в короткие сроки создавать информационно-аналитические и геоинформационные сервисы для решения комплексных задач, связанных со сбором, хранением и обработкой пространственных данных и формированием на их основе аналитических отчетов, карт и приложений.