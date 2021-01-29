Спецпроекты

Konica Minolta запустила систему мониторинга пациентов с COVID-19

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Konica Minolta представила систему VS1 для мониторинга состояния пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Система помогает замерять основные жизненно важные показатели здоровья, а также передавать данные на пост медсестёр.

Система Konica Minolta VS1 собирает данные о ключевых показателях состояния здоровья пациентов с COVID-19: температуре тела, уровне артериального давления, а также степени насыщения крови кислородом. Показатели передаются с прикроватного монитора на пост медсестёр — сотрудникам медорганизации не нужно лично посещать пациентов, если все показатели в норме, и лишний раз подвергать себя опасности.

Система включает в себя прикроватный монитор, который оснащён технологией NFC. Когда медицинский работник подносит к нему измерительный прибор — пульсоксиметр, термометр или тонометр, VS1 автоматически считывает данные с устройств и отправляет показатели на сервер. Если состояние пациента ухудшается, прикрепляется дополнительный монитор для оценки содержания SpO2 в крови.

Все показатели отображаются как на прикроватном мониторе, так и на сервере поста медсестёр в режиме реального времени. Если происходит что-то необычное, раздаётся звуковой сигнал — и медицинский работник может быстро помочь пациенту. В целом полученные данные позволяют оказывать более качественную медицинскую помощь и лучше управлять информацией.

Система Konica Minolta VS1 снижает нагрузку на медицинских работников в изолированной зоне. Обычно при лечении пациентов с COVID-19 врачам и медсёстрам приходится несколько раз в день проверять их состояние лично. С помощью VS1 оценивать его можно дистанционно: количество контактов уменьшается, что положительно сказывается на безопасности.

Кроме того, новое решение увеличивает эффективность работы сотрудников больниц. Они могут мгновенно отправлять показатели состояния здоровья на станцию медсестёр и легко управлять базой данных. VS1 обеспечивает преемственность медицинской помощи: даже если пациента переведут в другое отделение из-за обострения заболевания, другие специалисты смогут продолжить наблюдение на основе уже полученных данных.

Система VS1 также может решать проблему дефицита оборудования, связанного с ростом числа пациентов с коронавирусной инфекцией средней степени тяжести. Она помогает пациентам с лёгкой и умеренной формой заболевания. Стационарные системы мониторинга уровня насыщения крови кислородом больше подходят для пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии.

Решение Konica Minolta VS1 стало первой в мире системой мониторинга для медицинского использования, в которой применяется беспроводная сеть с технологией Sub-1 GHz. Она покрывает большие расстояния, чем беспроводная локальная сеть, и снижает риск создания помех для работы других систем. При этом VS1 не нуждается в долгой сложной настройке — медицинскому персоналу становится легче справиться с ростом количества пациентов. В целом Konica Minolta предлагает разные инструменты для поддержки во время пандемии.

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