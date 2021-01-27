Спецпроекты

Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры»

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

В декабре 2020 г. Югорский НИИ информационных технологий и Депинформтехнологий Югры провели курс повышения квалификации «Новые технологии образовательной среды и их применение к школьному образовательному процессу на примере ЦОП «ГИС образование Югры». Обучение прошло в рамках нацпрограмм «Цифровая экономика РФ» и «Образование РФ».

Педагоги и завучи школ Ханты-Мансийска в течение 10 дней знакомились с новыми возможностями цифровой образовательной платформы. Сервис дает возможность организовать работу учеников в группах, подключить в процесс родителей и психологов, вести портфолио, индивидуальные учебные планы и дневник дополнительного образования. Здесь же можно автоматизировать отчетность, анализировать успеваемость и активность отдельных учеников и целых классов.

В завершение обучающего курса участники создали проекты по использованию ИТ в образовательной среде на примере конкретной школы. Накануне педагоги защитили свои проекты перед жюри: представителями Депобразования и молодежи Югры, Депинформтехнологий Югры, Югорского НИИ информационных технологий и экспертами в области цифровизации образования.

Пять команд педагогов перед онлайн-защитой приветствовали директор Депобразования и молодежи Югры Алексей Дренин и заместитель директора Депинформтехнологий Югры Галина Михайлова. «Сегодня очень важно, чтобы в постоянно меняющихся условиях мы смогли оперативно реагировать на новые запросы, быть в курсе новых технологий и сервисов. 2020 г. стал испытанием для всей системы образования, и я считаю, педагоги Югры достойно его выдержали: вы смогли освоить не одну образовательную платформу, нашли различные способы коммуникации с детьми и родителями и самое главное – не прекращали процесс обучения», – отметила Галина Михайлова.

Команды на местах уже внедряют эти проекты, производят отслеживание результатов и достижения целевых значений ключевых показателей.

Участники курсов и эксперты положительно оценили пилотный образовательный проект. Планируется уже в этом учебном году тиражировать опыт Ханты-Мансийска и в других муниципалитетах региона.

Другие материалы рубрики

В России начались массовые увольнения руководителей государственной цифровой трансформации

Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США

Умер создатель Objective-C, языка программирования «маков», iPhone и iPad

Главный связист США: американцам быстрый интернет не нужен

CDTO Белгородской области Евгений Мирошников в интервью CNews — о самых интересных региональных ИТ-проектах

Белый дом открыл вакансию технического специалиста, которую смогут увидеть только программисты

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Где слушать музыку бесплатно: 8 лучших сервисов

Лучшие гибкие смартфоны: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое Wi-Fi Direct и зачем он нужен?

Как работают умные часы с функцией измерения давления

Показать еще

Наука

Следующее поколение портативных компьютеров будет в форме наушников?

Ученые узнали, как «думают» алгоритмы машинного обучения

Новый электронный чип ИИ работает просто от света

Суперкомпьютер рассказал, что Земля стала обитаемой случайно
Показать еще
Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Трудозатраты на создание и обслуживание ИТ-ландшафта можно снизить в 2 раза Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом Дмитрий Первунинских, «Росатом»: СКУД «Пилот» высоко оценена профессионалами как в России, так и за рубежом