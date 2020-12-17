Резидент «Сколково» внедрит промышленных роботов на производстве компании Grand A.V.

Aripix Robotics, резидент Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково», внедрит роботов и автоматизирует процессы упаковки и паллетирования влажных гигиенических салфеток компании Grand A.V. Это позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 40-50%.

На одной из линий по производству влажных салфеток компании Grand A.V. будет установлен роботизированный комплекс. Он состоит из двух роботов консольного типа Aripix D1, одного шестиосевого робота-манипулятора Aripix A1 и дополнительной оснастки.

Роботы будут забирать с конвейера упаковки влажных салфеток, готовить коробки и укладывать в них салфетки, а также размещать наполненные коробки на паллеты. Таким образом, производство влажных салфеток Grand A.V. будет полностью автоматизировано. Это позволит компании увеличить объем выпускаемой продукции.

Андрей Спиридонов, основатель и генеральный директор Aripix Robotics, сказал: «Роботы смогут самостоятельно перенастраиваться - принимать с конвейера и укладывать в коробки упаковки разного веса и размера, что даст нашему партнеру возможность быстро и гибко реагировать на спрос и не зависеть от человеческого фактора в ситуации пандемии. Благодаря автоматизации этого процесса вырастет скорость работы всего производства - роботы будут принимать с конвейера 80-100 упаковок салфеток в минуту. Люди не способны работать с такой скоростью, и внедрение роботов снимет это ограничение».

Дмитрий Жильцов, заместитель генерального директора по производству компании Grand A.V., отметил: «Роботизированный комплекс Aripix Robotics станет логичным дополнением нашего автоматизированного производства влажных салфеток. Исключив неквалифицированный ручной труд, мы повысим производительность и сможем увеличить объем выпускаемой продукции на 40-50% - ведь роботы могут работать 24 часа в сутки круглый год. Так мы последовательно реализуем идею Индустрии 4.0. Инновационные технологии и решения на производстве - наше конкурентное преимущество, которое позволит нам сохранить лидерские позиции на рынке».

Юрий Миронов, проектный менеджер Кластера передовых производственных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Можно с уверенностью утверждать, внедрение технологий Индустрии 4.0 на производстве, к которым относится роботизация, является основным трендом развития предприятий, стремящихся быть конкурентными и эффективными. На пути цифровизации компании сталкиваются с вопросами определения её объемов, оценки зрелости предлагаемых технических решений, бенчмарков и эффектов от внедрения, а также оценки целесообразности инвестиций в развитие производства. Фонд “Сколково” создает механизмы поддержки принятия решения производственными предприятиями о внедрении цифровых решений и условия для роста инновационных компаний. В частности, компания Aripix Robotics успешно разрабатывает и внедряет свои робототехнические решения на производственных предприятиях, одновременно решая бизнес-задачи своих заказчиков».