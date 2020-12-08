«Сбер» поможет раскрыть предпринимательские таланты у школьников

«Сбер» масштабировал школьный акселератор Sber Z. Он помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса — от генерации идеи до запуска проекта.

«В этом году мы масштабировали наш школьный акселератор на 32 региона России. Теперь в нём может принять участие 10 тысяч учащихся 8–11-х классов из 380 школ с разных уголков нашей страны. Мы живём в век стремительных изменений, когда на наших глазах меняется всё — от образа жизни каждого конкретного человека до систем управления государствами. Это новое время требует новых людей, не боящихся изменений и инициирующих их. Наш акселератор для старшеклассников «Сбер»Z как раз и направлен на то, чтобы помочь школьникам реализовать их потенциал визионеров. Научить их видеть новые возможности, уметь взаимодействовать в команде, не бояться грамотно доносить до людей свои самые смелые идеи и менять этот мир. Мы понимаем, что не все участники проекта станут в будущем предпринимателями, но уверены, что знания и навыки, полученные в ходе «Сбер»Z, помогут им состояться в любой сфере деятельности и они поймут, что их будущее — в их собственных руках, - сказал Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка.

Акселератор будет реализован на школьной цифровой платформе «Сберкласс» и пройдёт в два этапа.

Первый этап — 12 недель. Участников ожидает 12 образовательных онлайн-модулей на «Сберклассе» с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершится практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут на второй этап.

Второй этап — 8 недель. Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале — не просто слайды из презентаций, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на демо-дне.

Преподаватели и наставники. На первом этапе (спикеры образовательного курса) — топ-трекеры России, руководители компаний экосистемы «Сбера», а на втором к ним присоединятся участники и победители международного акселератора «Сбер 500», проводимого совместно с 500 Startups.

Благодаря акселератору школьники научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде; найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем; получат предложения о сотрудничестве от компаний экосистемы «Сберв», корпораций-партнёров и бизнес-ангелов, а также преференции от ведущих вузов страны.