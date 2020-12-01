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ВТБ увеличит число роботов в 10 раз

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

ВТБ в рамках цифровой трансформации в 2020 году запустил программу по роботизации бизнес-процессов. Цифровые сотрудники уже работают с клиентскими рутинными операциями, обращениями, заявками на кредиты. На текущий момент в ВТБ около 30 цифровых сотрудников, к концу 2022 года планируется внедрить в работу около 300 роботов.

«Сейчас в ВТБ почти 30 цифровых сотрудников. За два года в рамках реализации стратегии цифровой трансформации банка мы планируем увеличить их количество почти в 10 раз. На текущий момент роботы работают почти с 20 бизнес-процессами, среди которых рассмотрение обращений клиентов, выплаты по ним, подготовка отчетности и многие другие. Внедрение в рекордно короткие сроки - от нескольких дней до 3 недель - роботов для обработки заявок на льготные кредиты для бизнеса и запросов на выплаты клиентам банка, оказавшимся за рубежом при закрытых границах, позволило ВТБ в несколько раз ускорить работу и снять с сотрудников рутинные задачи в самый сложный период пандемии коронавируса», - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Разработка и внедрение роботов в ВТБ происходит по двум моделям. Первая - модель «фабрики роботов», когда сотрудники подразделений сами роботизируют свои процессы, запуская цифровых помощников. Для реализации данной модели сотрудники банка проходят обучение, получают необходимые для быстрой разработки и внедрения роботов RPA (Robotic Process Automation) знания, методологию и технологическую среду. Центр компетенций обеспечивает технологический контроль качества. Вторая модель, при которой роботы создаются сотрудниками центра компетенций роботизации процессов, а сотрудники подразделений банка являются экспертами и владельцами процессов», - пояснила глава управления апробации новых технологий ВТБ Екатерина Фроловичева.



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