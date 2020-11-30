Huawei запустила платную подписку на фирменный сервис Huawei Video

Huawei представила платную подписку на фирменный сервис потокового видео. Пакет Huawei Video+ открывает доступ к обновленной библиотеке контента, собранной при участии ведущих мировых студий и каналов.

Huawei Video — сервис потокового видео на устройствах Huawei, который был впервые запущен в 2016 г., а в конце 2019 г. стал доступен в России. Число зарегистрированных пользователей Huawei Video по всему миру превышает 570 млн человек, а ежемесячная активная аудитория составляет 78 млн пользователей и продолжает расширяться. Сервис предлагает большое разнообразие контента, включая зарубежные и российские кинофильмы и сериалы, документальные фильмы и многое другое. Для пользователей, предпочитающих не приобретать платную подписку, доступен широкий выбор бесплатного видео.

Над созданием библиотеки контента Huawei Video+, доступного по платной подписке, компания работала совестно с крупнейшими производителями и дистрибьюторами видео, среди которых студии ND Media, Star Media, ITV Studios, Huashi, Mediacorp и многие другие.

ND Media — группа компаний, специализирующаяся на дистрибуции широкого ассортимента потребительских продуктов, сервисов и контента. В продуктовую линейку входят различные типы контента: книги, DVD, видео для загрузки, прямые трансляции и обучающее ПО, а также потребительская электроника, игрушки и игры. «За последние несколько лет на различных стриминговых платформах были накоплены тысячи часов видеоконтента, включая локальные хиты и всемирно известные блокбастеры. Мы очень рады сотрудничеству с Huawei и уверены, что оно откроет нам огромные возможности для выхода на новую аудиторию», — сказал президент ND Media Group Борис Гершуни.

Star Media — одна из крупнейших международных кинокомпаний по производству фильмов и сериалов в СНГ. В ее каталог входят 475 наименований, составляющие более 7 тыс. часов видео. «На фоне динамично развивающегося рынка онлайн-кинотеатров, мы все чаще видим, как крупнейшие международные компании успешно запускают собственные стриминговые сервисы. Поэтому присутствие на российском рынке такого высокотехнологичного гиганта как Huawei со своим онлайн-кинотеатром Huawei Video+ – это очень значимое событие для всей индустрии. Нам особенно приятно, что топовые проекты Star Media будут одними из первых на этой новой площадке», — отметил президент компании Star Media Влад Ряшин.

Jetsen Huashi Wangju — дистрибьютор прав на цифровой контент, имеющий в своем портфеле более 40 тыс. часов различного видеоконтента. «Мы гордимся стратегическим сотрудничеством с сервисом Huawei Video, которое позволит распространить наше обширное портфолио в новые страны», — сказала генеральный директор по международному бизнесу Jetsen Huashi Wangju Ангелина Ванг.

Стоимость пакета Huawei Video+ составит 499 руб. в месяц. Новые подписчики получат бесплатный пробный период на 31 день, просмотр видео без рекламы, а также два ваучера на фильмы каждый месяц при условии сохранения подписки. Кроме того, для подписчиков, оформивших автоматическое продление, будет действовать скидка в 30%.