Исследование: пандемия вынудила 12% компаний создать отдел ИБ «с нуля»

88% ИБ-специалистов считают, что ИТ-инфраструктура в период пандемии стала более уязвимой, при этом 59% компаний были вынуждены обходиться вообще без ИБ-специалистов. Об этом говорит исследование «Серчинформа», проведенное при участии платформы онлайн-рекрутинга hh.ru ко Дню специалиста по безопасности, который отмечается в России 12 ноября.

Компании испытывают кадровый голод – более четверти опрошенных ИБ-специалистов сообщили, что при экстренном переводе на удаленку в 2020 г. им не хватало рук. 30% смогли нанять новых сотрудников, еще 24% увеличили штат за счет кадрового резерва. 12% усиливали коллектив за счет ресурсов на стороне – аутсорсинговых компаний.

Несмотря на сложности, с которыми столкнулись компании, 61% компаний не планирует на 2021 г. кадровых изменений в отделе ИБ: ни увеличения числа сотрудников, ни сокращения. Четверть опрошенных сообщили, что планируют расширение штата, в 12% компаний принято решение о создании подразделения «с нуля».

Лев Матвеев, председатель совета директоров компании «Серчинформ», сказал: «Перевод сотрудников на удаленку привел к росту уязвимости ИТ-инфраструктуры. Компании осознали, что необходимо отражать не только внешние атаки, но и контролировать собственных сотрудников от случайных и намеренных нарушений. Наш опрос показал, что ИБ-специалистов в компаниях не хватает. И недостаточно именно квалифицированных профессионалов, которые умеют выявлять, расследовать и предотвращать инциденты ИБ. Поэтому мы прогнозируем, что ситуация будет вынуждать компании все чаще прибегать к аутсорсингу процессов ИБ».

Виталий Терентьев, директор департамента специальных проектов hh.ru, отметил: «Данные, полученные в ходе опроса «Серчинформа», подтверждают, что пандемия и массовый переход в онлайн сильно повлияли на рост востребованности специалистов в сфере кибербезопасности: 25% компаний уже под влиянием этих обстоятельств расширили штат таких специалистов путем найма новых сотрудников или переводом из других подразделений. По данным hh.ru, количество вакансий для таких специалистов в России показывают двузначные темпы роста: если в 2018 г. было открыто свыше 17 тыс. вакансий, то за неполный 2020 (с января по октябрь) уже почти 30 тыс. Еще более быстрыми темпами растут резюме ИБ-специалистов: в 2018 г. их было 18 тыс., в 2019 – 25 тыс., а за неполный 2020 – уже свыше 55 тыс. Показатель конкуренции в этой сфере очень низкий – в 2018-2019 гг. он был на уровне одного и только в 2020 г. он вышел на уровень двух человек на место, что говорит об остром дефиците».

Компания «Серчинформ» провела опрос в сентябре–октябре 2020 г., в нем приняли участие начальники и сотрудники ИБ-подразделений, эксперты отрасли и руководители российских организаций.