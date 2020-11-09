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«Пятёрочка» пилотирует установку сенсорных касс

Ритейл Розница
, Текст: Владимир Бахур

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила пилот по установке 60 сенсорных касс в магазинах. Устройства призваны сократить время обслуживания и повысить эффективность работы кассиров.

Новые устройства оснащены двумя мониторами с сенсорными дисплеями: одним для кассира, другим – для покупателя. Такое решение позволяет выводить на дисплеи покупателя более подробную информацию о покупке – полное наполнение чека (не только сумма, как на обычном кассовом аппарате), а также дополнительно информировать о промопредложениях, скидках, действующих акциях. На экране гость может самостоятельно отсканировать свою «Выручай-карту» и проверить баланс накопленных баллов программы лояльности «Выручай-карта». Также в новых кассах появилась функция отказа от печати бумажного чека и отправка электронного чека.

Благодаря более обширному функционалу сенсорных касс сотрудникам теперь не нужно использовать бумажные носители для поиска и введения вручную локальных кодов товара, что сокращает время на выполнение кассовых операций и тем самым позволяет снизить вероятность возникновения очередей. Также сенсорные кассы выходят из строя гораздо реже, чем модели с классической клавиатурой. Таким образом, установка такого оборудования значительно улучшает эргономику рабочего места продавца-кассира.

Тестирование решения проходит на базе 22 магазинов в Москве, Московской области, Новосибирске и Казани.

Существующая инфраструктура сети подготовлена к масштабированию инновации: выбранное решение соответствует моделям, уже используемым в операционной деятельности торговой сети и позволяет модернизировать текущий парк касс под сенсорные решения.



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