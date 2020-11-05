МТС Банк и ServiceHub запустили инвестиционную онлайн-платформу Lucros

ПАО «МТС-Банк» совместно с ИТ-компанией ServiceHub сообщают о запуске онлайн-платформы Lucros, где физические лица смогут в несколько кликов инвестировать в развивающийся бизнес и получать доход 18-24% годовых. Заемщики на площадке смогут получить комплексное сопровождение государственного заказа: банковскую гарантию и дополнительные средства на реализацию контрактов.

Новая онлайн-платформа Lucros позволяет физическим лицам инвестировать средства в проекты участников госзаказа. Сумма вложения – от 5000 до 3 млн руб., срок – от одного месяца до года, доходность в рамках одного проекта – 18-24% годовых. При этом количество проектов для инвестирования не ограничено.

Инвестировать на Lucros просто: зарегистрироваться на онлайн-платформе; в личном кабинете заполнить данные и подтвердить телефон; пополнить личный виртуальный счет с карты любого банка; инвестировать и получать доход;

По истечении срока инвестирования вывод средств доступен 24/7 по указанным в личном кабинете реквизитам. Комиссия платформы составит 25 руб. за каждую операцию по выводу.

Платформа поможет малому и среднему бизнесу привлечь финансирование на исполнение госконтрактов: максимальная сумма – 3 млн руб., максимальный срок – 12 месяцев, процентная ставка – 24% годовых. Комиссия платформы составит 3% от суммы займа и является разовой оплатой для заемщика, которую он осуществляет до перечисления ему собранных денежных средств. Возможно полное досрочное погашение.

При открытии расчетного счета в МТС Банке заемщики получают льготную процентную ставку в размере 18% годовых, она доступна также действующим клиентам банка из числа малого бизнеса.

Получить финансирование на Lucros просто: после победы в тендере по 44-ФЗ или 223-ФЗ и получить банковскую гарантию в кредитном учреждении из числа партнеров инвестиционной платформы; зарегистрироваться на платформе; разместить онлайн-заявку на «Заем от инвесторов»; дождаться окончания сбора инвестиций; подписать документы, в т.ч. электронной подписью; получить собранные денежные средства на расчетный счет.

«Краудфандинговая платформа – удобный, популярный и выгодный формат взаимодействия частных инвесторов и бизнеса. Lucros станет для компаний и предпринимателей альтернативным способом получения денежных средств и финансового сопровождения госконтрактов «под ключ». Для инвесторов платформа Lucros – это возможность получить пассивный доход с минимальным риском – проекты проходят двухфакторную проверку: автоматический скорринг и ручной андеррайтинг. Также на сайте пользователи видят расширенную аналитику компании-заемщика: бухгалтерскую отчетность, опыт исполнения контрактов, историю займов», – сказал руководитель кластера малого бизнеса МТС Банка Валерий Талалаев.

Платформа включена в список операторов инвестиционных платформ ЦБ РФ. Оператор номинального счета сервиса – МТС Банк.