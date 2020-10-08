Новикомбанк реализовал проект по роботизации бизнес-процессов

Новикомбанк совместно с компанией «Диасофт» завершил первый этап проекта по роботизации бизнес-процессов. Первый процесс, который был роботизирован — расчет показателей МСФО 9. Программные роботы, разработанные «Диасофт», бесперебойно и оперативно решают задачи автоматизации ежедневных типовых операций, исключая влияние человеческого фактора на корректное выполнение расчетов.

В ближайших планах Новикомбанка роботизировать процессы по межбанковскому и розничному кредитованию, операциям с платежными картами, подготовке отчетности.

«Бизнес Новикомбанка активно растет, планируется дальнейшее развитие филиальной сети банка. Количество операций также стремительно увеличивается. Требуется обеспечить бесперебойность систем и высокую скорость обработки операций в условиях динамичного роста бизнеса, используя эффективные технологии повышения производительности. Одним из таких инструментов стал сервис роботизации бизнес-процессов, разработанный «Диасофт». На примере нескольких бизнес-процессов мы оценили скорость и прозрачность технологии, которая станет важным помощником в достижении банком стратегических целей», – сказал директор департамента информационных технологий Новикомбанка Михаил Рыльников.

«Согласно нашей экспертной оценке, роботизация способна увеличить производительность бизнес-процессов на 70%. Новикомбанк, глубоко погруженный в сферу высоких технологий, смог по достоинству оценить эту перспективу, довериться нам как партнеру и заложить основу для дальнейшего успешного расширения бизнеса», — отметил член правления, директор департамента «Финансовые рынки» компании «Диасофт» Кирилл Золотых.