Интеграция
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
ИТ-бизнес
Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач

Спецпроекты

ВТБ создает единое хранилище данных

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации переходит на единую целевую платформу для хранения данных, которая объединит весь аналитический контур банка. В перспективе запланирована миграция на данную платформу 12 информационных систем банка.

Централизованное хранилище данных позволит снизить затраты и ускорить процесс доступа к данным соответствующих подразделений банка.

Для реализации данного проекта ВТБ привлекает поставщиков, обладающих компетенциями по созданию платформы данных, объединяющей в себя весь аналитический контур объединенного банка. После проведения соответствующего конкурса победители будут привлекаться по отдельным заявкам, в которых будет указываться состав необходимых работ, их сроки и стоимость.

ВТБ начал реализацию стратегию цифровой трансформации в 2019 г. Одним из магистральных проектов трансформации является технологическая artificial intelligence-платформа, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных. Кроме того, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API).

В рамках трансформации банк изменил формат сотрудничества с компаниями-поставщиками программного обеспечения. Теперь ВТБ не приобретает готовые решения, сотрудники компаний-вендоров работают над созданием новых продуктов и сервисов в составе команд банка.

Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода, из 1100 команд разработки сформированы соответсвующие стримы. Порядка 100 из них будут заняты в работах по Централизованному хранилищу совместно компаниями-вендорами.

Другие материалы рубрики

Сбербанк превратился в «Сбер» и выпустил россыпь новых сервисов и гаджетов. Фото

ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata

ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2020

Сбербанк купил Zvooq.ru, пионера стриминговых сервисов в Рунете

«Яндекс» покупает банк «Тинькофф»

ВТБ объявил о запуске первого в России кредитного конвейера на базе микросервисов

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что такое личные данные и почему все боятся их потерять?

Обзор беспроводных наушников Amazfit PowerBuds: созданы для спорта

Техноблог

SSD-накопители – какие они бывают?

Лучшие мини-ПК: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дрон на реактивном двигателе готовится к первому полету

ДНК кроманьонца восстановили по изжеванной смоле

Баржи на гигантских парусах улучшат экологию

Ультрафиолетовые светодиоды решили главную проблему оптической беспроводной связи
Показать еще
Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака ИТ по требованию завоевали рынок и навсегда изменили гибридные облака CNews Forum 2020: информационные технологии завтра CNews Forum 2020: информационные технологии завтра