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СЭД «Тезис» автоматизировала документооборот в торговом доме крупного российского производителя косметики

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Торговый дом «АвантаТрейдинг», который занимается оптовой продаже продукции АО «Аванта», перевел в СЭД «Тезис» работу с договорами, а также с финансовыми, кадровыми и трейд-маркетинговыми документами.

До внедрения СЭД «Тезис» при работе с документацией в торговом доме использовались электронная почта и реестр заключенных договоров в файле Excel. Однако такой формат был неудобным и трудоемким, поэтому в «АвантаТрейдинг» задумались о внедрении СЭД, которая упростит работу как с электронными, так и с бумажными документами. При выборе конкретного решения был особенно важен интуитивно понятный интерфейс и отсутствие лишней информации в рабочей области программы, чтобы широкий круг пользователей мог максимально быстро ее освоить. Также имела значение доступность решения на маломощных компьютерах.

В итоге компания выбрала СЭД «Тезис». При реализации проекта внедрения были автоматизированы процессы документооборота, связанные с договорами, финансовыми, кадровыми и трейд-маркетинговыми документами. Для повышения эффективности работы пользователей СЭД «Тезис» была интегрирована с учетными системами («1С Бухгалтерия», модулем на ее базе «Бит.Финанс», «1С:Зарплата и управление персоналом») и системой юридически значимого документооборота.

Автоматизация согласования договоров, финансовых, кадровых и трейд-маркетинговых процессов обеспечили контроль бумажного документооборота. За счет создания в СЭД цепочек взаимосвязанных документов их состояние и результат обработки стали максимально прозрачны как для рядового сотрудника, так и для руководителя.

Интеграция СЭД с учетными системами и системой юридически значимого электронного документооборота позволила создать единое, бесшовное для пользователя рабочее пространство, где можно из одной системы инициировать автоматическое выполнение действия в другой, а не переключаться и делать все вручную.

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