ВТБ изменил формат сотрудничества с компаниями-разработчиками ПО

ВТБ в рамках реализации стратегии цифровой трансформации банка изменил формат работы с компаниями-разработчиками и поставщиками программного обеспечения - вендорами. Ранее ВТБ покупал готовые решения, а теперь сотрудники компаний-вендоров работают в составе 1100 команд разработки банка над созданием новых продуктов и сервисов.

«Внутренние ИТ-ресурсы банка на всех направлениях работы на любом проекте составляют сейчас менее 50%, а к концу 2022 года этот показатель увеличится до 70-80%. Остальное – это ресурсы, которые нам поставляют вендоры. При этом мы сейчас не покупаем объем работ, а нанимаем людей, которые с их опытом и с ответственностью вендора в нашей среде и под нашим управлением создают продукт. Они дают специалистов в состав наших команд и гарантируют, что эти люди - качественные разработчики с точки зрения скиллов и выработки. Этими командами мы и управляем», - сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, добавив, что сейчас по такой модели в ВТБ работает уже тысяча человек.

Кулик отметил, что это новое решение, которое изменило рынок, так как «раньше он работал, предлагая разработку только под ключ».

ВТБ с 2019 года реализует стратегию цифровой трансформации. В рамках работы запущены несколько магистральных проектов, создающих фундамент для достижения цели стратегии - предоставления 100% финансовых услуг онлайн. В том числе, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных.

В рамках цифровой трансформации ядром нового производственного процесса являются сформированные из 1100 команд разработки стримы. В них входят представители бизнеса, функциональных линий, IT и вендоров-партнеров. Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода. Деятельность каждого человека связана с результатом проекта, результат проекта — с программой, программы — со стратегией.