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«Техносерв Cloud» разместил в своем облаке часть ИТ-инфраструктуры SK Fish

Интеграция Инфраструктура Облака

Облачный провайдер «Техносерв Cloud» объявил о заключении соглашения о сотрудничестве с производителем рыбных продуктов SK Fish.

В рамках сотрудничества компания SK Fish выбрала «Виртуальный дата-центр» на базе платформы виртуализации VMware для размещения части ИТ-инфраструктуры. При необходимости заказчик может масштабировать пространство и сэкономить средства на создании своих вычислительных мощностей и их технической поддержке.

Одним из критериев при выборе облачного провайдера для SK Fish было соблюдение всех требований закона №152-ФЗ «О защите персональных данных» и высокий уровень информационной безопасности облака. «Техносерв Cloud» в полной мере соответствует этим условиям. На этапе исследования осуществляется сбор и анализ данных об информационной системе клиента и применимых требований российского законодательства, выбор изолированного сегмента платформы «Техносерв Cloud» («Защищенный» или «Закрытый»), а также выработка предложений по разграничению зон ответственности в части обеспечения информационной безопасности. На следующем этапе специалисты провайдера разрабатывают техническое задание и проект защиты информационной системы, размещенной в изолированном сегменте платформы «Техносерв Cloud».

«Наши специалисты оказывают полное сопровождение миграции информационной системы и применяемых клиентом средств защиты в изолированный сегмент "Техносерв Cloud". Наш новый заказчик − компания SK Fish – получила высокий уровень защищенности своих данных: мы гарантируем доступность своей услуги на 99,9%. При этом клиент избавляет себя от работы по обеспечению поддержки работоспособности и администрированию мощностей: она выполняется нашими специалистами техподдержки», − сказал Михаил Блинов, руководитель «Техносерв Cloud».

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