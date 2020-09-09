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Клиенты ВТБ нарастили покупки по QR-коду через СБП в пять раз

ИТ в банках

С апреля по август 2020 г. число покупок по QR-коду через Систему быстрых платежей среди клиентов ВТБ выросло в пять раз, до 14,5 тыс. операций. Объем транзакций за этот же период увеличился в четыре раза. Размер среднего чека по платежам достигает сейчас 3155 руб.

С помощью QR-кода пользователи «ВТБ Онлайн» могут оплатить покупки в торговых точках, где реализован сервис СБП, в том числе операции в интернете. Совершить платеж клиент может на сайте магазина, либо по платежной ссылке. Для этого необходимо отсканировать QR-код и оплатить покупку.

«Мы видим планомерный рост как по количеству покупок с помощью QR-кода у наших клиентов, так и по их оборотам в целом по СБП, что связано с удобством и простотой сервиса. Его востребованность зависит от присоединения большего числа банков, а также подключения к СБП магазинов и точек продаж. Системе еще потребуется время для развития и популяризации среди пользователей, но уже сейчас очевидно, что востребованность сервиса со стороны клиентов будет только возрастать», – отметил Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Преимуществами оплаты по QR-коду через СБП являются моментальное зачисление денег на счет продавца, доступность технологии, а также отсутствие ограничений по способу отображения QR-кода: для этого подойдет любое устройство (касса, терминал, мобильный телефон и др.) или даже просто бумажный носитель. Максимальная сумма разовой операции с использованием QR-кода в ВТБ составляет 100 тыс. руб.

ВТБ развивает функциональность в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. На первом этапе были запущены переводы между физлицами, оплата покупки в торговой точке через QR-коды, реализована возможность возврата денег за покупку на счет в случае отказа от приобретенного товара или услуги.

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