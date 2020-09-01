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МТТ ускорил процесс подбора услуг связи на базе системы «Октаплан»

Телеком Интеграция Внедрения

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ продолжает развивать сервисы для клиентов и совершенствовать работу своего департамента продаж. С помощью новой автоматизированной системы оператор значительно ускорил процесс подбора услуг связи с учетом индивидуальных потребностей каждого бизнеса. Теперь клиент получает коммерческое предложение с необходимым набором услуг в течение 1 минуты через удобный для него канал связи.

В основе решения лежит продукт «Октаплан» — облачная система, которая представляет собой рабочее место менеджера по продажам. С помощью встроенного конструктора продавец может быстро определить, какой именно пакет лучше всего решит задачи бизнеса клиента, и сразу огласить стоимость услуг в зависимости от выбранных параметров. Если стоимость не устраивает клиента, менеджер в режиме реального времени может поменять условия и предложить новый пакет услуг.

«Наш продукт “МТТ Бизнес” включает в себя несколько пакетов с коммуникационными сервисами, собранными под типичные задачи бизнеса различного масштаба от интернет-магазинов до контакт-центров. Внедренное решение позволяет быстро определить оптимальный пакет, который будет включать необходимое количество минут, рабочих мест для сотрудников и дополнительных функций, помогающих организовать комфортную работу для конкретного бизнеса. Это существенно экономит время клиентов на поиск информации об услугах и помогает быстрее принимать решения, — сказал Михаил Пекерский, директор департамента по работе с клиентами компании МТТ.

В результате внедрения продукта менеджеры стали тратить меньше времени на подбор подходящего решения для бизнеса клиента, а клиент получает коммерческое предложение с подробным расчетом в течение 1 минуты после разговора. Это позволяет решить одну из самых больших проблем клиентского сервиса: согласно отчёту McKinsey, клиентам больше всего не нравится ожидание менеджера.

«Мы разрабатывали “Октаплан” так, чтобы он был одновременно и простым в использовании для сотрудников, и полезным для клиентов. Мы рады, что коллеги из “МТТ” оценили такой подход, — отметил Кирилл Маслов, руководитель продукта «Октаплан» компании «Примавера». — Приятно видеть, что наше решение помогает менеджерам “МТТ” быстрее и качественнее обслужить клиента, подобрать оптимальный пакет услуг под задачи его бизнеса».



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