МТС начала продавать SIM-карты с саморегистрацией на Wildberries

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила продажи SIM‑карт с саморегистрацией в интернет-магазине Wildberries. Пользователи российского онлайн-ритейлера могут подключиться к актуальному тарифу и зарегистрировать SIM-карту, не посещая салон сотовой связи.

Активировать SIM‑карту пользователь может самостоятельно в любое удобное время при помощи приложения «МТС Абонент», которое доступно для скачивания на iOS и Android. По умолчанию при подключении будет активирован тарифный план «Тарифище». В дальнейшем его можно поменять на любой другой в приложении «Мой МТС».

Услуга доступна в большинстве городов России. Курьер бесплатно привезет SIM-карту к указанному адресу. Время доставки занимает от одного до пяти дней в зависимости от дальности региона.