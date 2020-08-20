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Спецпроекты

X-Com подготовила аудиторию школы Ленобласти к началу учебного года

Интеграция Инфраструктура

«Х-Com Санкт-Петербург» завершила проект оснащения компьютерным оборудованием муниципального образовательного учреждения «Гарболовская школа», расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области.

В рамках проекта требовалось оснастить новый кабинет информатики и подготовить его для проведения занятий. Компания предложила заказчику компьютеры собственного производства. Это позволило создать решение, оптимально соответствующие требованиям применяемого в учебном процессе программного обеспечения, а также минимизировать бюджет проекта, что немаловажно для государственного учреждения. Компьютеры объединены в локальную сеть. Преподаватель может контролировать, оценивать и корректировать действия учащихся со своего рабочего места.

Для определения подрядчика проекта среди российских системных интеграторов и поставщиков программно-аппаратных средств был проведен открытый конкурс. При оценке заявок кандидатов особое внимание уделялось оценке портфолио проектов в области информатизации учебных заведений и наличию у них рекомендаций со стороны соответствующих организаций. Компания X-Com, подтвердившая свои компетенции и представившая наиболее конкурентоспособные условия реализации проекта, была признана победителем тендера.

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