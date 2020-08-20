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МТС обеспечила мобильной связью золоторудное месторождение на севере Красноярского края

Телеком Мобильная связь
, Текст: Эльяс Касми

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, обеспечила мобильным интернетом и голосовой связью золоторудное месторождение Ведуга в Северо-Енисейском районе. Выходить на связь с родными и близкими получили возможность более 300 вахтовиков, которые работают на площадках месторождения.

МТС стала первым оператором связи, обеспечившим выход в интернет со смартфона и голосовую связь. Голосовая связь и мобильный интернет доступны на всей территории вахтового поселка и рабочего карьера. Скорость передачи данных позволяет прямо из жилых комплексов смотреть фильмы со смартфона, скачивать музыку, полезные мобильные приложения.

Кроме того, цифровизация месторождения позволит в дальнейшем внедрять в работу предприятия цифровые сервисы, такие как интернет вещей и облачные технологии и будет способствовать развитию инфраструктуры месторождения.



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