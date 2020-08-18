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Чат-бот Райффайзенбанка самостоятельно решает четверть клиентских обращений благодаря новым механикам обработки текста

ИТ в банках
, Текст: Эльяс Касми

В июле 2020 г. доля обращений в канал чатов Райффайзенбанка, полностью закрытых чат-ботом без привлечения оператора, составила 24% – рекордный процент, достичь которого удалось благодаря расширению функций обработки текстовых сообщений. Ранее доля автоматически решенных запросов не превышала 17%.

В июне 2020 г. в чат-боте была запущена новая механика обработки сообщений: уточнения. Используя ансамбль моделей машинного обучения, бот определяет степень своей «уверенности» в том, что он правильно понял запрос пользователя, и выбирает ответ. Ранее, если его уверенность в ответе была ниже порогового значения, бот направлял запрос специалисту. Теперь в случаях, когда бот не до конца понимает запрос, он может задать уточняющий вопрос — если пользователь ответит положительно, бот продолжит диалог без помощи человека. Уточнить вопрос бот может только один раз.

Также в июне 2020 г. бот научился читать запросы, разбитые на несколько сообщений, идущих подряд. Ранее он переводил диалог на специалиста, если информации в сообщении было недостаточно, чтобы точно понять запрос. Теперь, если информация в сообщении не полная, бот ожидает следующего сообщения на протяжении нескольких секунд, и лишь затем принимает решение об ответе или переадресации вопроса на специалиста.

Райффайзенбанк развивает чаты как формат дистанционной поддержки клиентов с 2017 года. Сейчас это платформа из 11 каналов, в число которых входят онлайн-банк и приложения для предпринимателей и физических лиц, официальный сайт банка, а также социальные сети и мессенджеры.



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