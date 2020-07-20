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«ВагонРемГрупп» оптимизировал складские закупки и сократил время решения ремонтных заявок благодаря Okdesk

Интеграция Внедрения
, Текст: Эльяс Касми

Компания «ВагонРемГрупп» с помощью help desk системы Okdesk автоматизировала процессы гарантийного обслуживания электрооборудования в поездах. Решение позволяет специалистам предприятия анализировать динамику поломок по каждому электропоезду, получать статистические данные для эффективной закупки комплектующих на склад и сократить время выполнения работ за счет накопленной базы знаний.

«ВагонРемГрупп» требовалось автоматизировать процессы гарантийного обслуживания, чтобы избежать потери заявок, повысить контроль по их выполнению и систематизировать статистические данные по ремонту оборудования в электропоездах.

Для этого предприятию нужна была специализированная help desk система с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью полнофункциональной работы полевых сотрудников через мобильное приложение. По итогам рассмотрения различных вариантов компания остановила свой выбор на российской разработке Okdesk.

Внедренная система позволяет автоматизировать учет и обработку заявок на обслуживание в разрезе электропоездов и связанного с ними типового оборудования с заданным набором параметров. Благодаря этому специалисты компании отслеживают и анализируют динамику поломок с нужной детализацией и принимают критически важные решения для бизнеса.

«На основании получаемой статистики заявок мы принимаем решения и о закупке комплектующих на склад. Кроме того, мы оцениваем надежность оборудования и принимаем решения о внесении каких-то принципиальных изменений в конструкцию», – сказал технический директор компании «ВагонРемГрупп» Евгений Ерохов.

Help desk система Okdesk позволяет отслеживать сроки выполнения заявок, что помогает контролировать требования по времени реакции на проблему и принимать меры, когда по каким-то вопросам появляется отставание. Полевые специалисты компании теперь выполняют все необходимые действия по заявкам посредством мобильного приложения. Кроме того, в компании активно используют базу знаний. В ней собраны руководства по оборудованию, информация по необходимым электрическим схемам, указания по доработкам при поломках, дополнительная техническая документация. «Специфика работы с электрооборудованием не подразумевает, что мастера должны держать все схемы в голове. Но им нужна возможность быстро их посмотреть, проверить, правильно ли диагностирована проблема. В этой области каждая ошибка может стоить жизни», – уточнил Евгений Ерохов.

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