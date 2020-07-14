LG представила на российском рынке серию OLED-телевизоров GX Gallery

LG Electronics (LG) представляет на российском рынке линейку OLED-телевизоров 2020 г. – серию GX Gallery, которые благодаря особому дизайну легко вписываются в условия жизни современных потребителей. Они предлагают еще больше возможностей для создания удобных условий для жизни и больше пространства для этого, а также могут быть дополнены саундбаром LG GX для более иммерсивного звука.

Три новые модели серии GX Gallery (55, 65 и 77 дюймов) являются образцами эстетики минимализма. Ее воплощение стало возможным благодаря использованию революционной технологии OLED-панелей, которые не требуют подсветки. Команда разработчиков телевизоров LGGX Gallery оставалась верна своему первоначальному видению на протяжении всего процесса разработки, работая в тесном контакте с инженерами LG над созданием совершенно нового телевизора. Результаты говорят сами за себя: инновационный OLED-телевизор толщиной менее 20 миллиметров и встроенным ультратонким кронштейном, который вплотную прилегает к стене и совершенно не виден глазу.

Присущая OLED-экранам тонкость позволила дизайнерам создать уникальный и элегантный форм-фактор. Именно благодаря OLED-технологии телевизоры LG отличаются такими возможностями просмотра, качественная передача цвета, высокая контрастность и широкий угол обзора.

Выпускаемые с диагональю экрана 55, 65 и 77 дюймов телевизоры серии LG GX Gallery сочетают в себе современные технологии, которым не требуется отдельная звуковая панель для размещения всей электроники. Единственное, что видят владельцы этого телевизора — это потрясающее качество OLED-изображения, которое придает изысканную утонченность и большее ощущение пространственной интеграции в обстановке дома.

LG представила на российском рынке серию OLED-телевизоров GX Gallery

Идеальная минималистская эстетика этого современного телевизора, а также встроенный кронштейн, который позволяет устанавливать его вплотную к стене – ключевые отличия этого неповторимого «галерейного дизайна». Утонченной атмосферой телевизоры и наполняют дома потребителей, дополняя собой практически любой существующий интерьер.

В основе галерейного дизайна лежит создание полноценного телевизора, который может гармонично вписаться в любое заданное пространство – это и есть концепция, которую дизайнеры LG называют «добавление ценности пространства».

Если же вы предпочитаете еще более объемный звук, то саундбар LG GX отлично дополняет OLED-телевизоры LG GX. Возможности крепления или установки максимально универсальны: саундбар можно крепить как вплотную к стене непосредственно под телевизором, так и установить на стальной подставке, которая входит в комплект. Размеры саундбара GX: ширина 1446 мм, высота 150 мм, толщина в основной части саундбара 32 мм, что подходит по ширине и дизайну к 65-дюймовому телевизору серии LG GX Gallery. В основе дизайна лежит философия, которую дизайнеры LG называют «расширение масштаба пространства»: создание единой телевизионной системы, которая гармонично выглядит в интерьере.