DIS Group отметила рост спроса на технологии защиты данных на 20%

Компания DIS Group, дистрибутор Informatica на рынке России и СНГ, отметила рост спроса на решения для защиты данных – маскирования и создания тестовых сред – в первых двух кварталах 2020 г. Рост составил 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. В DIS Group интерес к решениям для защиты данных связывают с массовым переход организаций на удаленный формат работы и увеличением рисков утечек информации.

«Из-за перехода на «удаленку» вероятность утечек данных возросла многократно, особенно это касается утечек через собственных сотрудников компании. Сейчас бизнесу приходится балансировать между необходимостью извлекать из данных пользу и обеспечивать их безопасность за периметром компании. Маскирование позволяет этот баланс соблюсти. Например, благодаря технологиям маскирования данных, предоставляемых компанией Informatica, data scientist сможет использовать часть клиентских данных для обучения модели искусственного интеллекта, но персональную информацию этих клиентов увидеть он не сможет», – отметил генеральный директор DIS Group Павел Лихницкий.

В DIS Group отмечают, что стабильный рост интереса к решениям для защиты данных прослеживался и раньше. Согласно опросу компании, в 2019 г., 30% специалистов и руководителей, которые работают с данными, считают технологии по их защите актуальными для своих компаний. Опрос проводится в рамках форума «Цифровая организация», участие приняли порядка 400 сотрудников крупных и средних российских компаний.