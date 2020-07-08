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AMD выпустила процессоры Ryzen 3000XT для настольных ПК вместе с игровым набором Equipped to Win

Техника

AMD выпустила новые десктопные процессоры AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT с увеличенными частотами, разработанные специально для энтузиастов и геймеров, желающих получить от устройства максимальную производительность. Процессоры можно приобрести в крупных розничных магазинах по цене от $249.

Чтобы подсластить сделку, AMD предлагает геймерам при покупке одного из новых десктопных процессоров AMD Ryzen в период с 7 июля по 3 октября 2020 г. получить бесплатную копию игры Assassin's Creed Valhalla, которая выйдет в продажу в декабре 2020 г. Геймеры могут зарегистрироваться на получение своей копии Assassin's Creed Valhalla на сайте AMD Equipped to Win до 7 ноября 2020 г.

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