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MTT помог Промсвязьбанку расширить каналы связи

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Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ на треть расширил существующее направление связи с сетью контакт-центра Промсвязьбанка (ПСБ) в связи с ростом трафика по услуге 8-800.

«Для нашего партнера – ПСБ, с которым мы сотрудничаем уже 15 лет, очень важно, чтобы услуга была технически надежна и могла оперативно масштабироваться под потребности клиентов. Специалисты МТТ провели работы по расширению существующего направления связи, что позволит обрабатывать еще большее количество вызовов», – сказал Андрей Ажигиров, заместитель генерального директора компании МТТ.

По данным исследования «Российский рынок услуги «Бесплатный вызов» (8-800) – итоги 2019 г.», проведенного агентством «ТМТ Консалтинг», МТТ занял второе место по развитию 8-800. Популярность услуги объясняется тем, что использование федерального многоканального номера 8-800 увеличивает количество и длительность звонков от клиентов, ведь для них звонок бесплатен. Подключение номера 8-800 к ВАТС позволяет использовать его вместе в коллтрекингом, а также интегрировать с популярными CRM, дополнять интеллектуальными сервисами и другими VAS.

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