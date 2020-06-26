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Спецпроекты

Microsoft выпустила стыковочную станцию для ПК

Техника

Microsoft представила новый адаптер Travel Adapter, обеспечивающий расширенные возможности для современных ПК.

Элегантное и простое в использовании устройство разработано специально для профессионалов, которые путешествуют или работают в дороге. Адаптер совместим с современными ПК и всеми устройствами с портом USB-C.

Устройство включает в себя разъемы USB-C, 2 USB порта 3.1 поколения, аналоговый разъем для подключения мониторов по стандарту видеоинтерфейса VGA, выход Gigabit Ethernet и HDMI 2.0 с 4K видео выходом на 60Hz.

Устройство доступно в магазинах партнеров компании.

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