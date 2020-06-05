«Контур» запускает сервис для банков, предупреждающий клиентов о риске блокировки

Новый сервис «Контур.Смарт» поможет банку автоматизировать предупреждение клиентов о риске блокировки. На основании выписки сервис анализирует счет клиента по ряду показателей и за несколько секунд формирует отчет с рекомендациями.

По данным исследований MAGRAM Market Research, каждая пятая компания сталкивается с блокировкой счета. К блокировке счетов малого и среднего бизнеса в 35% случаев приводит неуплата налогов в срок, 16% приходится на ошибки контролирующих органов, 10% блокируют по антиотмывочному закону, 10% — за нарушение правил сдачи налоговой декларации, 6% — внутренние ошибки в компании и 9% — иные причины. А в 14% случаев банк не объясняет причин блокировки.

К неприятным последствиям блокировки для бизнеса можно отнести упущенную выгоду, осложнение отношений с поставщиками и партнерами. Однако банкам блокировка доставляет не меньше проблем. Комплаенс банков находится в ситуации непрекращающегося потока ручных проверок операций и документов от клиентов. Кроме того, из-за блокировок растет отток клиентской базы, сокращается LifeTime Value клиента, и комиссия за перевод с заблокированного счета не покрывает убытков.

В текущих рыночных реалиях стоимость удержания клиента меньше, чем привлечения нового. Поэтому банкам выгоднее предупредить блокировку, чем разбираться с ее последствиями.

Критерии оценки риска блокировки основаны на рекомендациях ЦБ РФ и включают в себя 20 индикаторов, сгруппированных в три блока: уплата налогов; движение средств по счету; влияние контрагентов на репутацию бизнеса.

Также решение сервиса может быть скорректировано и дополнено правилами внутреннего контроля банка. В результате клиент получает рекомендации по улучшению текущего состояния счета и снижению риска блокировки. Главная задача сервиса — повысить качество ведения бизнеса.

«Для «Контура» запуск сервиса — это новый вызов, мы давно слышали от банков такую потребность. Уверены, что проверка риска блокировки счета быстро войдет у клиентов банков в привычку, и сервис станет настоящим must have для ДБО», — сказал Евгений Иванченко, руководитель направления работы с банками в «Контуре».