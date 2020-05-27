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R-Style Softlab реализовала новый режим переоценки ценных бумаг в рамках антикризисных мер Центробанка

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

R-Style Softlab добавила новый режим переоценки ценных бумаг в модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами», входящий в линейку решений программного комплекса RS-Securities V.6 для автоматизации банковской деятельности на финансовых рынках.

В целях уменьшения размеров отрицательной переоценки, и, как следствие, стабилизации обязательных нормативов банков, регулятор дает кредитным организациям право долговые (кроме векселей) и долевые ценные бумаги, приобретенные до 1 марта 2020 г., оценивать по справедливой стоимости, сложившейся на 1 марта 2020 г., а долговые ценные бумаги (кроме векселей), приобретенные в период с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г., оценивать по справедливой стоимости, сложившейся на дату приобретения.

Функциональность реализована согласно указанию Банка России от 24 марта 2020 г. №5420-У «О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета вложений кредитных организаций в ценные бумаги (кроме векселей), оцениваемые по справедливой стоимости».

«R-Style Softlab постоянно актуализирует программные продукты в соответствии с законодательными инициативами ЦБ РФ, — сказал Ринат Каримов, заместитель генерального директора R-Style Softlab, директор департамента банковского ПО RS-Bank. — Доработки позволят банкам, использующим RS-Securities V.6, в полной мере выполнить антикризисные рекомендации регулятора».

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