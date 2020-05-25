Zyxel Networks представила беспроводной WiFi6 коммутатор XS1930

Zyxel Networks выпустила новую серию мультигигабитных 10/12-портовых коммутаторов со смарт-управлением XS1930. Новинка поможет малому и среднему бизнесу (СМБ) добиться большей гибкости использования сети и получить все преимущества от внедрения новейшей технологии WiFi 6.

Хотя внедрение нового стандарта WiFi 6 дает компаниям целый ряд важных преимуществ, в том числе более высокую скорость беспроводной сети и улучшение качества соединения, оно существенно повышает требования к пропускной способности существующей проводной сетевой инфраструктуры.

Мультигигабитные коммутаторы помогают построить надежную магистральную сеть, с помощью которой бизнес поучает максимум отдачи от перехода на WiFi 6.

Большинство выпускаемых сегодня гигабитных коммутаторов могут работать только на скорости 1 Гбит/сек либо 10 Гбит/сек, хотя для внедрения новых приложений часто требуется подключить к сети устройства на скорости 2,5 или 5 Гбит/сек. Новейшие мультигигабитные коммутаторы Zyxel XS1930 поддерживают несколько скоростей сетевой соединения (начиная от 100 Мбит/сек, 1 Гбит/сек, 2.5 Гбит/сек, 5 Гбит/сек и до 10 Гбит/сек) и поэтому идеально подойдут для офисов СМБ, где используются приложения и устройства с разными скоростями сетевого соединения. При внедрении XS1930 компании смогут использовать существующую кабельную инфраструктуру для экономии средств и быть готовым к ее расширению в будущем.

При использовании в одной сети устройств с разной скоростью, а также кабелей разной длины и качества, часто трудно определить скорость конкретного соединения. Для решения этой проблемы коммутаторы серии XS1930 впервые в индустрии оборудованы пятицветными светодиодными индикаторами, по которым сетевые администраторы сразу видят скорость передачи на каждом из портов устройства. Также коммутаторы оборудованы удобными светодиодными индикаторами, отображающими состояние устройства.

Быстрое внедрение новых мобильных устройств, устройств IoT, WiFi 6 и разработанных для них разнообразных приложений также привело к увеличению требований к энергообеспечению сетевой инфраструктуры. Коммутатор XS1930-12HP поддерживает новейший стандарт IEEE 802.3bt (PoE++) с увеличенным до 375 Ватт бюджетом питания, которого достаточно для обеспечения работы большинства устройств WiFi с повышенными требованиями к питанию.

«Сегодня компаниям СМБ часто не хватает пропускной способности их беспроводной сети, поэтому многие из них планируют перейти на WiFi 6. Модернизация сети WiFi без прерывания работы сервисов, использующих основную проводную сеть - сложная задача, и новые мультигигабитные коммутаторы позволяют увеличить пропускную способность сети с сохранением ранее сделанных инвестиций в ее инфраструктуру», - сказал вице-президент отделения Networking компании Zyxel Networks Кроули Ву (Crowley Wu).

Коммутаторы серии XS1930 также интегрированы с решением Zyxel NebulaFlex, что позволяет пользователям гибко переключать коммутатор между автономным режимом и режим работы под управлением из облака Zyxel Nebula . Текущие пользователи Nebula смогут получить все преимущества от перехода на WiFi 6 с помощью комплексного решения, охватывающего как границу беспроводной сети, так и магистральную проводную сеть.

Несмотря на увеличенные полосу пропускания и бюджет питания коммутаторов XS1930 при работе их уровень шума не выходит за пределы диапазона 28 - 50 децибел, то есть они работают почти бесшумно, поэтому эти устройства можно установить в маленьком офисе, в небольшом отеле, хостеле или на рецепции компании. Серия XS1930 состоит из двух моделей: модели XS1930-10 с восемью мультигигабитными портами и двумя оптическими аплинками, и модели XS1930-12HP с десятью мультигигабитными портами (8 из них с поддержкой PoE 802.3bt) и двумя оптическими аплинками.