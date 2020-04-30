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«Ростелеком» дополнил цифровую экосистему сервисом электронной подписи Sign.Me

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

«Ростелеком» вошел в капитал разработчика решений электронной подписи Sign.Me и предлагает своим клиентам партнерский сервис мобильной квалифицированной электронной подписи. В условиях пандемии и повсеместного перехода в онлайн это решение органично дополнит экосистему цифровых продуктов компании.

Сервис Sign.Me позволяет работать без специальных ключей доступа (токенов) на любом устройстве и не требует установки дополнительных программ для работы с электронной подписью.

Основные преимущества сервиса «Ростелекома»: простота и удобство удаленного проведения операций без специальных навыков и дополнительного обучения; высокий уровень безопасности за счет использования современных криптографических средств высокого класса защиты информации, имеющих подтверждение безопасности; универсальность и кроссплатформенность благодаря возможности работы сервиса на любом устройстве без необходимости использования специального ПО; дополнительные возможности по встраиванию механизмов подписания в любые бизнес-процессы и системы, которые их обслуживают.

«Дополнение собственной экосистемы цифровых сервисов комплементарными продуктами наших партнеров является одной из стратегических инициатив “Ростелекома”. Это позволяет максимально охватить потребности в цифровых продуктах населения, бизнеса и государства. Мы понимаем, что в непростых условиях пандемии нашим клиентам важны удобные цифровые решения, способные обеспечить возможности удаленной работы в режиме онлайн. Поэтому мы рады предложить широкому кругу наших клиентов простой и универсальный сервис квалифицированной электронной подписи с высоким уровнем безопасности. Мы видим значительный потенциал сервиса Sign.Me, поэтому также решили войти с миноритарной долей в капитал компании разработчика и предусмотрели возможность увеличить свой пакет до контрольного в случае дальнейшего успеха в продвижении продукта на рынке», — отметила старший вице-президент «Ростелекома» Анна Шумейко.

«Мы подошли к электронной подписи как к сервису, что нашло хороший отклик в сегменте корпоративных заказчиков, которым требуется удаленное взаимодействие со своими клиентами и партнерами. Наш продукт закрывает потребности клиентов под ключ, и благодаря этому получилось развить много ниш, которые были неочевидны. Наше партнерство с “Ростелекомом” даст мощный импульс в применении технологий удаленного юридически значимого взаимодействия, значительно расширит количество сценариев использования электронной подписи и сделает ее, наконец, чем-то повседневным и обыденным», — сказал коммерческий директор сервиса электронной подписи Sign.Me Тимур Алексеев.

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