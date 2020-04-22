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Mail.ru Group добавила новые возможности в прогнозатор рекламных кампаний

Интернет Интернет-реклама
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group расширила возможности прогнозатора охвата в рекламных кампаниях myTarget. Теперь рекламодатели смогут на этапе настройки кампаний оценивать потенциальный охват рекламы по аудиторным сегментам, а также получать рекомендации системы для выбора оптимальной ставки. Это позволит клиентам уже на старте повысить эффективность кампаний и рентабельность инвестиций в интернет-рекламу.

При настройке кампаний пользователи myTarget смогут оценить потенциальный охват рекламы, таргетированной на аудиторные сегменты, в которых подключены источники: счетчик top.mail.ru, списки контекстного таргетинга или загруженные хешированные данные клиентов. Прогнозируемый охват будет отображаться как по данным рекламодателя, так и по внешним аудиторным сегментам поставщиков.

Кроме того, теперь система будет рекомендовать наиболее эффективную ставку для достижения целей рекламной кампании и охвата выбранной доли аудитории. Таким образом, клиенты смогут сократить время на оптимизацию кампаний и увеличить эффективность digital-продвижения.

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