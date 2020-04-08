«Связной» рассказал о 20-кратном росте спроса на устройства «умного дома»

«Связной» проанализировал спрос на устройства для «умного дома» в 1 квартале 2020 года. С января по март продажи устройств для «умного дома» в «Связном» выросли в 23 раза в натуральном выражении и в 33 раза в денежном.

За первые три месяца этого года россияне чаще всего приобретали «умные розетки», на которые приходится около 25% от всех продаж в штуках устройств для «умного дома». Также высоким спросом пользовались «умные лампы» и центры управления «умным домом». Средняя стоимость устройств в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 62% и составила 1840 рублей.

Топ3 популярных устройств для «умного дома»: «умная» розетка «Яндекс», «умный» ИК-пульт «Яндекс», набор Xiaomi Mi Smart SensorSet.

Сегодня дом становится местом, где технологии и гаджеты помогают автоматизировать бытовые задачи и процессы, поэтому покупатели также проявляют высокий интерес к «умными колонкам», с помощью которых можно решать большое количество задач, в том числе и управлять «умным домом». Так, в I квартале продажи «умных колонок» в «Связном» выросли в 7 раз в штуках и почти в 5 раз в деньгах. Наиболее популярными устройствами стали обе модели Яндекс.Станции, на которых приходится более 90% от всех продаж умных колонок.

«Рынок «умного дома» является ещё достаточно молодым, однако мы видим, как с каждым годом спрос на эти устройства продолжает стремительно расти. Это связано, как с потребностью людей в ресурсоэффективности, так и с появлением новых решений и игроков», — сказал Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».