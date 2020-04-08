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МТС увеличила продолжительность голосового мобильного вызова до 180 минут

Телеком Мобильная связь
, Текст: Владимир Бахур

МТС сообщила о переносе автоматического разъединения при голосовом вызове на 180 минуту с 60. Это сделано для удобства проведения конференц-звонков и переговоров в условиях удаленной работы.

В марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество мобильных голосовых соединений продолжительностью более 60 минут выросло на 17%, продолжительностью более двух часов — в 2,3 раза. Количество конференц-звонков с использованием мобильной связи выросло в два раза.

«Искусственное ограничение продолжительности голосового вызова одним часом использовалось для того, чтобы при случайно незавершённом вызове абонент не тратил минуты времени, а также не занимал канал связи. При современном развитии сетей и структуре тарифов эта мера значительно утратила актуальность. В текущей ситуации, когда во время удаленной работы и самоизоляции количество продолжительных разговоров поступательно растет, мы стремимся обеспечить максимально комфортные условия как для деловых переговоров, так и для личных бесед. В связи с этим, как минимум до конца апреля, мы перенесли автоматическое разъединение голосовых вызовов в мобильных сетях на 180-ю минуту для всех абонентов и на звонки всем операторам», — отметила первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

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