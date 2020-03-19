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Eset обнаружила новые методы защиты вредоноснов от обнаружения

Безопасность Стратегия безопасности

Eset, международный эксперт в области информационной безопасности, обнаружила новые методы маскировки вредоносных программ. Все они выявлены в ходе исследования действий злоумышленников, стоящих за ботнетом Stantinko.

Среди обнаруженных методов выделяются два: обфускация строк и обфускация контрольного потока. Суть обфускации состоит в намеренном усложнении и запутывании программного кода: он изменяется так, чтобы посторонний не мог его изучить.

Ранее Eset уже сообщала об опасных действиях Stantiko. Так, в ноябре 2019 г. сотни тысяч россиян стали жертвами криптомайнера, используемого в качестве одного из источников дохода для операторов данного ботнета. Обнаруженные в новом исследовании методики говорят о том, что киберпреступники продолжают совершенствовать свои инструменты. Это значит, атаки будут становиться еще опаснее и масштабнее.

Eset рекомендует использовать комплексные антивирусные решения для защиты домашней сети. Это снизит риск заражения вредоносным ПО и попадания устройства в ботнет.



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