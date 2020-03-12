«Автоматика» проводит показ перспективных комплексов противодействия дронам

С 10 по 17 марта 2020 г. на полигоне «Кудиново» в Калужской области проходит натурный показ новых и перспективных комплексов обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотных воздушных судов (БВС) производства концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех».

Совместно с «Рособоронэкспортом» концерн проводит показ решений для представителей силовых ведомств России, более десятка зарубежных делегаций и крупных предприятий России, в том числе представителей нефтегазового комплекса.

Концерн представил комплексы «Рубеж-Автоматика», «Сапсан-Бекас», средства радиоразведки и мониторинга, а также другие разработки компании.

Комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам «Рубеж-Автоматика» является новинкой концерна. Его ключевое преимущество – интеллектуальная система управления, которая может обнаруживать и нейтрализовать дроны без участия человека.

«Рубеж-Автоматика» может использоваться в полевых и городских условиях и размещаться на открытых наземных площадках, на крышах зданий или сооружений. Комплекс легко транспортируется, время его развертывания и свертывания не превышает пяти минут. В состав комплекса входят средства радиолокационного и оптико-электронного обнаружения, радиотехнической разведки и адаптивные средства радиоэлектронного подавления. Оборудование может выполнять работу как в ручном, так и в автоматическом режимах.

«На полигоне проходят презентации, полеты беспилотных воздушных судов различных типов на дистанциях до 30 км с демонстрацией обнаружения и противодействия. Разработки концерна в области противодействия беспилотникам вызывают неизменный интерес у иностранных заказчиков. Ранее концерн презентовал ключевые решения в этой сфере на одной из наиболее значимых зарубежных выставок оборонной отрасли Defexpo в Индии, а также продемонстрировал системы противодействия дронам представителям Африканского региона на форуме «Россия-Африка», иностранным заказчикам на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.