«Диасофт» объединил все решения для бизнеса под новым брендом Digital Q

«Диасофт» сообщила о выводе на рынок нового бренда – Digital Q, который объединил в себе результаты многолетней работы по созданию цифровых решений для трансформации бизнеса финансовых организаций и предприятий госсектора.

Под новые требования бизнеса нужны не только цифровые платформы и адаптированные к ним учетные системы – необходимы новые технологии и практики разработки, заточенные под концепцию digital.

«Чтобы обеспечить поддержку постоянных изменений в бизнесе наших клиентов, нам критически важно разрабатывать и развивать решения на новейшем технологическом стеке в микросервисной архитектуре, которая позволяет быстро запускать новые продукты и сервисы, делать это непрерывно, без технологических окон, а также обеспечивает сверхнадежность и линейную производительность установленных решений», – сказал управляющий директор «Диасофт» Александр Глазков.

Новый бренд Digital Q объединил все аспекты деятельности вендора: прикладные решения для бизнеса, платформу разработки, базирующуюся на свободно распространяемом программном обеспечении, новейшие технологии разработки и практики построения эффективного производства цифровых решений, в том числе и осознанное применение Agile и DevOps.

Все ресурсы «Диасофт» задействованы в реализации большой идеи Digital Q, где Q – символ качества и удобства сервисов для пользователей. Ключевая идея бренда Digital Q состоит в том, что цифровая трансформация должна быть простой, управляться, что называется, одним пальцем, нажатием одной кнопки. Digital Q – это скорость, качество, эффективность и огромный потенциал развития цифрового бизнеса финансовых и государственных организаций.

В Digital Q трансформированы уже хорошо известные на рынке продукты компании, которые работают в банках.

«Многие компоненты нашей наиболее распространенной на рынке линейки программных продуктов Diasoft FA# уже реализованы в микросервисной архитектуре на новом стеке технологий, то есть на платформе Digital Q. Чтобы перейти на Digital Q, принципиально менять ничего не придется. Обновления будут в рамках сопровождения, выпуска новых версий уже используемых продуктов, например, при изменении законодательства. Это не революция, это эволюционные преобразования», – сказал Александр Глазков.