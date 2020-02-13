ПО Check Point R80 для защиты от киберугроз доступно в качестве услуги по требованию

Check Point Software Technologies, поставщик решений в области кибербезопасности, объявил о том, что программное решение централизованной безопасности R80 теперь будет доступно в качестве облачного сервиса. Это предоставляет заказчикам наиболее быстрый путь к развертыванию и управлению системой безопасности Check Point по всей сетевой структуре из веб-браузера — без необходимости тратить время на развертывание, обслуживание и обновление системы вручную.

Новое решение R80 по модели «Управление безопасностью как услуга» (Security Management-as-a-Service) дополняет комплекс решений Check Point Fast Track Network Security, обеспечивающих защиту, масштабируемость и простоту развертывания и управления. R80 Security MaaS обеспечивает визуализацию безопасности всей инфраструктуры компании на специально настраиваемой панели мониторинга. Это позволяет более эффективно управлять сложными средами и сократить время выполнения операций до 60% по сравнению с другими решениями.

R80 — это комплексное ПО для обеспечения централизованной безопасности для локальных и облачных сред с более чем 160 технологическими интеграциями. Последняя версия R80.40 имеет более 100 новых функций для расширения защиты, оптимизации рабочих процессов и повышения производительности. R80 Security MaaS предоставляет:

управление всеми продуктами Check Point из облака, которое происходит непосредственно из веб-браузера; полностью автоматизированные обновления, обеспечивающие постоянное применение новейших средств защиты; расширение по требованию для беспрепятственного подключения большего количества шлюзов без физических ограничений; отсутствие необходимости в обслуживании, что делает среды более безопасными, управляемыми и совместимыми; неограниченные возможности хранения и получения доступа к системным журналам.

«R80 Management-as-a-Service ускоряет и упрощает процессы управления безопасностью компании, устраняя необходимость ручного обслуживания и обновления, при этом предоставляя возможность масштабирования систем по требованию, — отметил Итай Гринберг (Itai Greenberg), вице-президент по управлению продуктами в Check Point. — R80 совместно с шлюзами Fast Track Network Security предоставляет заказчикам быстрый доступ к гипермасштабируемой, высокопроизводительной сетевой безопасности при одновременном повышении эффективности операций».

Fast Track Network Security включает в себя пять новых шлюзов Quantum Security Gateways, которые оснащены ThreatCloud и SandBlast Zero-Day Protection. Новая линейка начинается с модели 3600 для филиалов и заканчивается моделью шлюза 16000 Turbo Hyperscale, ориентированной на крупные организации. Последняя модель обладает пропускной способностью Gen V Threat Prevention 17,6 Гбит/с, что в два раза быстрее, чем у конкурирующих высококлассных шлюзов, при этом энергии используется в два раза меньше, заявляют в Check Point.

Fast Track Network Security в сочетании с новыми шлюзами безопасности и доступным в качестве облачного сервиса программным обеспечением R80.40 позволяет компаниям использовать ведущие, полностью масштабируемые и простые в управлении средства защиты от развивающихся киберугроз пятого поколения.