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Райффайзенбанк запустил приложение для управления ликвидностью

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения ИТ в банках

Райффайзенбанк запустил приложение, значительно упростившее процесс управления ликвидностью банка. Разработчиком программного обеспечения выступила компания Topso.ru. Приложение Nostro Monitoring Application (NMA) обеспечивает консолидацию данных из различных ИТ-систем о фактических и предстоящих операциях по корреспондентским счетам.

Райффайзенбанк располагает более чем 100 корсчетами для проведения платежей в российских рублях, долларах США, европейских и азиатских валютах. Ежедневно через эти счета проходят расчеты по клиентским и собственным операциям в объеме более $2 млрд.

Теперь мониторинг всех транзакций в режиме реального времени осуществляется в NMA. Представление информации реализовано через веб-интерфейс. При помощи дашбордов, отчетов и таблиц, содержащих детализированную информацию об операциях, сотрудник получает полное представление о движениях и плановых остатках по любому счету и может рассчитать объем сделок, которые необходимо заключить на рынке для достижения целевого баланса с учетом установленного лимита на остаток.

Приложение не только отражает фактически проведенные платежи, но также интегрирует информацию о предстоящих операциях из нескольких систем банка. Это дает возможность получать данные на раннем этапе, то есть для расчета платежной позиции сотруднику не приходится ждать подтверждения и обработки платежа на стороне бэк-офиса или операционного управления. Информация поступает онлайн и сразу учитывается в расчете дефицита или избытка ликвидности в каждой валюте, что экономит время и ресурсы.

«Развитие технологичных финансовых продуктов и сервисов — одно из фокусных направлений стратегии Райффайзенбанка. Консолидация в реальном времени данных о платежах и сделках позволяет нам оперативно управлять ликвидностью, выбирая наиболее выгодные инструменты размещения и привлечения средств в течение дня», – сказал Алексей Базжин, старший вице-президент по конверсионным и депозитным операциям и фондированию Райффайзенбанка.

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