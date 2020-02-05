«Барс груп» и «Энстрим» подписали соглашение о сотрудничестве

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации, и «Энстрим» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о создании продукции, услуг и комплексных решений.

У обеих компаний есть опыт сотрудничества в сфере информатизации здравоохранения Челябинской области. «Барс груп» внедряла в регионе медицинскую информационную систему, а «Энстрим» – операционную систему «Лотос», которая необходима медикам для работы в веб-интерфейсе. Стояла задача интегрировать оба решения. В результате к медицинской информационной системе подключили почти 160 медицинских учреждений, доступ к работе в информационной системе получили более 8 тыс. сотрудников.

«Вместе мы работали с профилями пользователей в медицинской информационной системе, решали вопросы, связанные с удешевлением печати талонов и использованием сканеров штрихкодов. Также было необходимо настроить синхронные обновления для пользователей операционной системы "Лотос" и медицинской информационной системы», – сказал директор компании «Энстрим» Алексей Куренев.

«Барс груп» занимается информатизацией здравоохранения Челябинской области с 2013 г. Компания разработала и внедрила медицинскую информационную систему, лабораторную информационную систему, мониторинг родовспоможения и онкокластер. Также в регионе автоматизирована финансово-хозяйственная деятельность медицинских учреждений по ведению бухгалтерского учета, расчету заработной платы и управлению кадрами.

Компания «Энстрим» работает с 2009 г.: разрабатывает отечественную операционную систему «Лотос» и реализует проекты в области системной интеграции.