Tele2 в 2019 году строил сети быстрее всех в России

Tele2, российский оператор мобильной связи, обогнал конкурентов по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. Об этом свидетельствует исследование Роскомнадзора по динамике развертывания сетей за 2019 г. Общее число РЭС Tele2 за отчетный период увеличилось на 23%.

На протяжении всего 2019 г. компания занимала первое место по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры. По данным последнего отчета Роскомнадзора, с января 2019 г. Tele2 нарастил число РЭС на 23%. Отрыв от ближайшего конкурента составил 7 п. п., а самого «медленного» оператора Tele2 опередил на значительные 15 п. п. По общему числу базовых станций компания занимает третью позицию в отрасли.

Как объясняют эксперты Роскомнадзора, увеличение группировки РЭС обусловлено прежде всего ростом базовых станций стандарта LTE (+33% с начала года). Tele2 занимает устойчивое второе место по числу базовых станций 4G в России. По данным ноябрьского отчета Роскомнадзора, оператор увеличил отрыв от ближайшего конкурента на 675 РЭС, доведя общее число до 74434. При этом с начала года Tele2 нарастил число базовых станций LTE почти в полтора раза – на 43%.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена стабильным ростом потребления трафика клиентами и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам III квартала 2019 г. их число увеличилось на 47,4% год к году. Факторами активного строительства сети Tele2 также являются развитие цифровых услуг, доступность интернет-тарифов и растущее проникновение смартфонов среди телефонов в сети Tele2, которое в декабре этого года составило 75%.

Инвестируя в технологическое развитие сети, оператор способствует повышению индекса NPS (готовность клиентов рекомендовать оператора знакомым и близким), по которому Tele2 является лидером в телеком-отрасли. По итогам II квартала 2019 г. компания показала NPS в 43%, с отрывом от ближайшего конкурента в 14 п. п.