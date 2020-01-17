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«ЭР-телеком» присоединил «5 джи вайфай»

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком Инфраструктура Интернет Интернет-доступ

«ЭР-телеком холдинг» (торговые марки «Дом.ru» и «Дом.ru бизнес») присоединил дочернюю компанию «5 джи вайфай» в общую структуру предприятия.

Ранее компания была определена исполнителем федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в 13 регионах России. После присоединения все права и обязательства «5 джи вайфай» перешли «ЭР-телеком холдингу».

До конца 2021 г. планируется подключить к сети передачи данных более 15315 СЗО. В конце 2019 г. был успешно завершен первый этап проекта. Обеспечено подключение 4 тыс. объектов.

«Обеспечение доступа жителей нашей страны к интернету и современным социально значимым интернет-сервисам – важная и ответственная задача, – сказал директор по развитию "ЭР-телеком холдинга" Владимир Романив. – Подключение к интернету СЗО идет четко по графику, с соблюдением всех необходимых технических требований. К осени текущего года мы планируем подключить еще 4909 социально значимых объектов».



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