«Почта России» обновила сервис электронных уведомлений о вручении

«Почта России» увеличила перечень видов и категорий почтовых отправлений, для которых теперь доступно электронное уведомление о вручении.

Теперь отправитель может воспользоваться данной услугой при отправке внутренних почтовых отправлений: почтовых карточек, писем и бандеролей, а также всех видов посылок. Услуга доступна для всех видов почтовых отправлений, кроме простых.

Электронное уведомление о вручении является аналогом бумажных уведомлений. Сервис позволяет отправителю после вручения отправления скачать с официального сайта «Почты» скан-копию бланка уведомления с указанием кем, кому и когда было доставлено почтовое отправление не позднее чем через три дня с момента вручения его получателю. В рамках услуги почтовое отправление должно иметь трек-номер, который возможно отследить в официальном мобильном приложении компании или на сайте «Почты России».

Для получения услуги физическим и юридическим лицам не требуется заполнять отдельный бланк: достаточно сообщить оператору почтового отделения о намерении воспользоваться данной услугой. Уведомление с подписью получателя будет храниться в течение шести месяцев с даты загрузки в личном кабинете на информационных ресурсах «Почты».

«Почта России реализует проект по вручению и доставке электронных уведомлений для почтовых отправлений с начала 2019 г. Благодаря внедрению услуги миллионы граждан независимо от места нахождения смогут оперативно получать подтверждение о вручении отправленного ими письма, бандероли или посылки», – отметил заместитель генерального директора по почтовому бизнесу и социальным услугам «Почты России» Ярослав Мандрон.

На сегодняшний день сервис доступен во всех субъектах Российской Федерации (кроме республики Крым и Севастополя), почти 30 тыс. клиентов уже воспользовались данной услугой.