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Решение «Росэлектроники» предотвратит кибератаки на промышленные объекты

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех выводит на рынок первый диод данных, использующий промышленные протоколы передачи информации. Новое устройство SecureDiode обеспечивает кибербезопасность систем мониторинга IoT-оборудования и контроля технологических процессов. Аппаратура позволяет однонаправленно передавать информацию из публичной сети в закрытую, гарантируя информационную безопасность защищенной сети.

Диод данных SecureDiode – сетевое устройство для организации постоянной передачи данных в режиме реального времени между двумя сетями с различными уровнями безопасности. Он представляет собой шлюз между публичной и закрытой сетью и обеспечивает однонаправленность передачи информации за счет их физического разделения. SecureDiode устанавливается в стандартную серверную стойку и поддерживает скорость до 1 Гб/сек.

Аппаратура может использоваться для создания киберзащищенных систем мониторинга и для организации безопасной передачи информации между двумя закрытыми сетями – например между сетями министерств и ведомств.

В отличие от представленных на рынке аналогов, передающих информацию только по TCP/IP протоколам, SecureDiode от НИИАА (входит в «Росэлектронику») также позволит передавать промышленные протоколы SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) и обеспечивать в реальном времени операторский контроль технологических процессов.

«В условиях распространения промышленного интернета вещей остро встает вопрос обеспечения информационной безопасности при передаче данных с оконечных устройств в защищенные сети. Последствия кибератак для промышленных объектов и объектов критической инфраструктуры, где применяется SCADA, могут оказаться особенно разрушительными. Возможность использования протоколов TCP/IP и SCADA делает SecureDiode уникальным и универсальным. На сегодняшний день созданы опытные образцы устройств, оборудование уже проходит тестовую эксплуатацию в крупной энергетической компании», - сказали в «Росэлектронике».

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