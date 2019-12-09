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Банк «Точка» автоматизировал процесс формирования авансовых отчетов

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках

Банк «Точка» запустил новое приложение «Чеки», которое автоматически обрабатывает чеки и формирует авансовые отчеты. Теперь любой сотрудник может просто отсканировать QR-код, чтобы передать его в бухгалтерию. Авансовый отчет формируется автоматически — бухгалтеру остается только нажать несколько кнопок в системе «1С» и провести его.

«Авансовые отчеты — головная боль каждого бухгалтера, которому нужно отчитываться за расходы. Чеки, которые подтверждают траты по корпоративным картам, нужно собрать со всех сотрудников и в ручном режиме занести данные по каждой транзакции. Бухгалтеру крупной компании приходится обрабатывать вручную 1-2 тыс. чеков в месяц. Мы в "Точке" считаем, что специалист не должен тратить время на задачи, которые можно поручить машине. Поэтому создали специальное приложение для автоматизации процесса формирования авансовых отчетов», — сказала Евгения Бушмакина, архитектор продукта в банке для предпринимателей «Точка».

Автоматизация процесса формирования авансовых отчетов облегчает работу бухгалтерии, избавляя держателей корпоративных карт от необходимости коллекционировать бумажные чеки. Через секунду после сканирования они появляются в системе и хранятся там в электронном виде: при необходимости чеки можно выгрузить и предоставить налоговой. Чек также можно сфотографировать и загрузить в приложение, но в таком случае не выйдет автоматически сформировать авансовый отчет.

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