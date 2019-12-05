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Технологию Smart IDReader в системе «Экспресс» используют более 80% нотариусов России

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

Smart Engines объявила о том, что в настоящее время более чем 6500 нотариусов Российской Федерации применяют в своей работе систему автоматизации нотариального делопроизводства «Экспресс» с технологией распознавания российского паспорта Smart IDreader. Она позволяет значительно упростить процедуру ввода данных клиента за счет возможности распознавания паспорта не только с помощью дорогостоящих специализированных сканеров документов, но и используя обычную web-камеру.

В технологии, примененной в системе «Экспресс», процесс распознавания паспорта ведется путем извлечения отдельных кадров из видеопотока. Данные, полученные от распознавания отдельных изображений, сводятся воедино с использованием алгоритмов межкадровой интеграции результатов распознавания, которые обеспечивают высокое качество и скорость распознавания независимо от технических возможностей используемой веб-камеры и внешних условий освещения. В случае, если первое полученное изображение позволяет уверенно распознать все реквизиты, то процесс распознавания останавливается. При этом доля ошибочного распознавания реквизитов значительно ниже, чем при ручном вводе данных.

«Обеспечить охват более чем 80% рынка менее чем за 1,5 года нам позволило сотрудничество с компанией Триасофт, которая обладает значительным опытом работы в сложном и достаточно консервативном сегменте нотариальных услуг, - считает генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров. - Клиенты даже в таких, казалось бы, неповоротливых отраслях начинают постепенно отказываться от традиций и переходить к технологичным решениям, облегчающим выполнение рутинных функций пользователям и сокращающим время ожидания конечных клиентов».

«Предложенное Smart Engines решение в области распознавания документов позволяет нашим клиентам сократить затраты на оборудование, сделать процесс ввода паспортных данных интуитивно понятным, быстрым, удобным и безопасным. По сути, сейчас автоматизированный ввод данных паспорта стал стандартным инструментом практически каждого нотариуса и помощника нотариуса в нашей стране», – отмечает генеральный директор компании «Триасофт» Анатолий Гусев.

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