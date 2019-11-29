Сбербанк запускает корпоративную услугу перевода по бизнес-картам

Сбербанк объявил о том, что теперь для его корпоративных клиентов доступна новая услуга – «Переводы с бизнес-карт».

Юридические лица могут мгновенно переводить и получать денежные средства между корпоративными картами, а также перечислять средства на карты физических лиц. Услуга доступна всем клиентам-держателям дебетовых бизнес-карт. Тариф за перевод - 1,5% от суммы, минимум 50 рублей.

Для оплаты услуг поставщика клиенту не требуется формировать платежку или идти в банкомат снимать наличные. Достаточно выбрать в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» карту, с которой нужно перевести деньги, и ввести номер карты получателя.