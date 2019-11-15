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Visa и Faceit создадут новую игровую среду для любителей киберспорта

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Visa и Faceit, независимая платформа для проведения игровых соревнований, заключили соглашение о создании новой игровой среды для любителей киберспорта. Используя уникальные конкурентные преимущества своих брендов, стороны откроют еще больше возможностей для геймеров по всему миру. Россия выбрана в качестве первого рынка для запуска в партнерстве с одним из ведущих российских банков совместного проекта, посвященного нескольким киберспортивным дисциплинам, популярным у российской аудитории.

В рамках сотрудничества Visa и Faceit займутся разработкой онлайн-программ, чтобы помочь фанатам киберспорта развить навыки, необходимые для участия в различных турнирах вне зависимости от уровня своей подготовки.

«Киберспорт активно развивается, и его аудитория к 2020 г., по нашей оценке, может достичь 500 млн человек во всем мире. Visa хотела бы использовать свой опыт в индустрии платежей для развития этой сферы и создания новых возможностей для ее участников. Россия – подходящий рынок для запуска совместного проекта с Faceit, учитывая положение компании на рынке, размер аудитории и в целом восприимчивость россиян к инновационным идеям», – отметил Евгений Зеленый, директор по стратегическим партнерствам и финтеху Visa в России.

«Мы видим перспективы в совместной работе с всемирно признанным брендом и рады возможности поддержать выход компании в мир киберспорта, — сказал Никколо Маисто, сооснователь и генеральный директор Faceit. — Это партнерство — прекрасный пример того, как бренд может стать «родным» для киберспортивного сообщества и способствовать развитию всей экосистемы, что, в свою очередь, является постоянной миссией Faceit».

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